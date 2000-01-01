08.08 07:28 MIGnews.com

В разбившемся вертолете не летел Айзенкот

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ЦАХАЛ опроверг слухи о том, что в разбившемся на авиабазе Рамон вертолете летел высокопоставленный израильский офицер, чуть ли не начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот.Вертолет входил в состав эскадрильи на вооружении которой стоят вертолеты Apache AH-64A (Кобра).Генерал Амир Эшель отдал приказ о запрете полетов вертолетов этого типа до окончания расследования обстоятельств и причин катастрофы. У Израиля - две эскадрильи подобных вертолетов, обе базируются на базе Рамон.Это уже второй раз за последние два месяца, когда принимается подобное решение. В июне был издан запрет на полет Apache - после того, как у основания винта одного из вертолетов обнаружились трещины. Было установлено, что причиной появления трещины стала тяжелая нагрузка на вертолет, который отлетал более 2 тысяч часов.