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Ограбление века в Холоне 08.08 08:56   MIGnews.com

Ограбление века в Холоне

Банда из четырех вооруженных грабителей застала врасплох работников престижного ювелирного магазина Лиран в Холоне.

Двое грабителей, угрожая пистолетом и топором, уложили на пол продавцов и собрала украшения с витрин.

Вторая группа взломала хранилище и вынесла оттуда драгоценностей на сумму в десятки миллионов шекелей.

Ограбление было просчитано до мелочей - бандиты, с огромными сумками , набитыми драгоценностями, были за пределами магазина уже через 40 секунд после начала операции.

Грабители прибыли на автомобиле - серой “Мазде”. Официант ресторана напротив немедленно известил о происходящем полицию. Официант говорит: “Когда они вышли, у них была огромная сумка. Они не могли ее нести. Они ее волочили по земле”.
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