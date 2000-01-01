08.08 08:56 MIGnews.com

Ограбление века в Холоне

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Банда из четырех вооруженных грабителей застала врасплох работников престижного ювелирного магазина Лиран в Холоне.Двое грабителей, угрожая пистолетом и топором, уложили на пол продавцов и собрала украшения с витрин.Вторая группа взломала хранилище и вынесла оттуда драгоценностей на сумму в десятки миллионов шекелей.Ограбление было просчитано до мелочей - бандиты, с огромными сумками , набитыми драгоценностями, были за пределами магазина уже через 40 секунд после начала операции.Грабители прибыли на автомобиле - серой “Мазде”. Официант ресторана напротив немедленно известил о происходящем полицию. Официант говорит: “Когда они вышли, у них была огромная сумка. Они не могли ее нести. Они ее волочили по земле”.