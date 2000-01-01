08.08 09:27 MIGnews.com

"Айзенкот погиб": whatsapp захлестнула волна слухов

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Катастрофа вертолета Apache на базе Рамон на юге Израиля породила волну безответственных слухов в социальных сетях.Пресс-служба ЦАХАЛа была вынуждена распространить специальное заявление, в котором говорится: “Все слухи о смертях в результате катастрофы вертолета на Базе Рамон минувшей ночью неверны. В результате катастрофы погиб майор Дуди Зохар и тяжело ранен второй пилот, офицер в чине лейтенанта”.Отсутствие информации об инциденте породило волну слухов социальных сетях. Группы в whatsapp обменивались информацией о том, что “погибла очень значительная фигура”.В whatsapp появилось фальшивое сообщение о том, что среди погибших - начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот: “ Не для публикации (!) Глава Генштаба генерал Айзенкот - очевидно, один из погибших в результате взрыва вертолета минувшей ночью”.В некоторых социальных сетях даже опубликовали “некрологи” Айзенкота.Дело дошло до того, что слухи был вынужден опровергать офис заместителя министра обороны: “В последние несколько часов в социальных сетях циркулируют слухи о гибели высокопоставленных военных и политических фигур в результате крушения вертолета на базе Рамон. Заместитель министра обороны раввин Эли Бен Даян указывает на то, что эти слухи вредны и опасны. Это также безответственно распространять подобную фальшивую информацию, которая наносит ущерб государственной безопасности”.