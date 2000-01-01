08.08 10:05 MIGnews.com

СМИ: Жена Абромовича - связная между Трампом и Россией

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Супруга миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова может быть одной из тех, кто занимается организацией контактов российской администрации с окружением Дональда Трампа. Об этом The Bell рассказал высокопоставленный российский чиновник. При этом он уточнил, что сам господин Абрамович не причастен к организации.По данным издания, госпожа Жукова "может организовать едва ли не любую встречу" так как обладает "отличными связями в американском истеблишменте", что может играть большую роль в мировой политике. Согласно информации The Bell, именно она была организатором встречи "высокопоставленных россиян" с предыдущим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.Уточняется также, что жена миллиардера близка с семьей президента США Дональда Трампа и давно дружит с его дочерью Иванкой. По словам источников издания, она была одним из гостей закрытой вечеринки по случаю инаугурации президента. При этом Джошуа Кушнер является ключевым бизнес партнером госпожи Жуковой. Его фонд финансирует проект Artsy — онлайн-платформу для коллекционеров искусства.Представитель Романа Абрамовича не стал комментировать изданию эту информацию. В свою очередь знакомый самой Дарьи Жуковой заявил, что она не организует встречи российских чиновников и людей из команды Дональда Трампа.Накануне стало известно, что Роман Абрамович и Дарья Жукова разводятся. Они сообщили, что планируют продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.Ранее СМИ сообщили о созыве спецпрокурором США Робертом Мюллером большого жюри для расследования "российского дела". Господин Мюллер ведет расследование о связях господина Трампа с Россией и выясняет, не было ли воспрепятствования правосудию в действиях президента, когда тот уволил бывшего директора ФБР Джеймса Коми.