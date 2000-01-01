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Евреи Германии сожгли мосты с турками-антисемитами | Фото: Andreas Trojak/Flickr08.10 10:54   MIGnews.com

Евреи Германии сожгли мосты с турками-антисемитами

Еврейская община немецкого города Мангейм прекратила какие-либо контакты с местным турецким религиозным объединением "Дитиб" на фоне антисемитизма, который распространяет его штаб-квартира в Анкаре.

Местная газета Mannheimer Morgen приводит слова председателя еврейской общины Маджида Хошлесана, который разорвал отношения с Турецко-исламским союзом по религиозным делам, который в родной Турции сокращенно именуется "Дитиб".

Соответствующее решение на своем собрании небольшая еврейская община земли Баден-Вюртемберг, где расположен Мангейм, поддержала практически единогласно. Из этого следует, что евреи больше не позовут на свои мероприятия представителей турецкой организации и сами не станут принимать их приглашения.

Но зачем ходить далеко? Израильское издание The Jerusalem Post еще в 2015 году сообщало о том, что на веб-странице отделения "Дитиб" в городе Мелсунген (земля Гессен, которая, к слову, граничит с Баден-Вюртембергом) евреев называли "жестокими и злобными", "скупыми", "лжецами и обманщиками", "нарушителями своих обещаний и договоров" и "фальсификаторами Торы".

Сама же организация неоднократно становилась объектом нападок в самой Германии – на этой неделе глава разведки земли Северный Рейн-Вестфалия Буркхард Фрейер заявил, что турецкое правительство использует "Дитиб", чтобы следить за противниками правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пишет Bild, правительство Германии сократило финансирование НГО на 80%.

Пресс-служба расположенной в Кельне немецкой штаб-квартиры организации выразила "сожаление и тревогу" по поводу решения еврейской общины Мангейма, осудив антисемитизм и призвав Хошлесана "не жечь мосты".
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