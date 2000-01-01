08.10 12:58 MIGnews.com

В Эмиратах арестовали британца, трогавшего мужчину за бедро

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Полиция ОАЭ арестовала и поместила в тюрьму 27-летнего подданного Великобритании Джейми Харрона. Местные власти обвиняет его в непристойном поведении в публичном месте – якобы отдыхая в одном из баров Дубая, британец положил руку на бедро другому мужчине. За подобные обвинения законы эмирата предусмотривают срок в 3 года.На данный момент он уже провел за решеткой пять суток, в ожидании суда ему запрещено покидать столицу.В правозащитной организация Detained in Dubai ("Задержанные в Дубае") утверждают, что в тюрьму Харрона поместили еще 15 июля.Сама ситуация выглядит следующим образом работающий электриком в Афганистане британец решил провести пару дней в Дубае. Мужчина решил посетить заведение Rock Bottom, где он познакомился с местным жителем. Сев с ним за столик, Харрон прикоснулся к его бедру. Спустя некоторое время араб вызвал полицейских, которые, прибыв в увеселительное заведение, задержали туриста.По его словам, все обстояло несколько иначе - он шел по бару с бокалом в одной руке, а другой придерживал других отдыхающих, чтобы его не толкнули. В какой-то момент он и коснулся бедра другого мужчины.В любом случае, теперь Джейми Харрону вменяют не только непристойное поведение, но и употребление алкоголя.Спустя пять суток в тюрьме "Аль-Барша", его выпустили под залог, при этом отобрав паспорт. Однако, как сообщает директор Detained in Dubai Радха Стерлинг, положение британца усугубилось после того, как без каких-либо уведомлений суд перенес дату заседания и за неявку на заседание Харрона приговорили еще к 30 суткам лишения свободы."Это еще один пример того, насколько велика опасность ареста и задержания для посещающих Дубай, и того, насколько затяжными и плохо организованными являются там судебные действия", - заявила она.Как пишет "Би-би-си", министерство иностранных дел Соединенного Королевства уже связалось с Джейми Харроном и предоставляет ему консультационную помощь.