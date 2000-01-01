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Тунис: пару посадили в тюрьму за поцелуй 08.10 15:17   MIGnews.com

Тунис: пару посадили в тюрьму за поцелуй

Суд Туниса приговорил к лишению свободы пару под предлогом в непристойном поведении, нахождении в нетрезвом состоянии и оскорблении должностного лица. Так, 33-летний француз алжирского происхождения Нассим Уади получил срок в 4,5 месяцев, а его 44-летняя подруга – 3 месяца тюрьмы. Каждый из приговоров включал 2 месяца лишения свободы за непристойное поведение - их якобы застали целующимися в машине.

На своей странице в Facebook адвокат пары Гази Мрабет в подробностях описал суть дела. Около 2 часов утра они, выпив предварительно по пиву, ехали в автомобиле. Когда в какой-то момент они остановились, чтобы уточнить маршрут, к ним подъехали полицейские и попросили предъявить удостоверяющие личность документы.

После того, как спутница Уади дала свой паспорт, полицейский понял, что француз не говорит по-арабски. Он начал его оскорблять и в итоге повалил на землю. После того, как в бардачке был обнаружен его паспорт, последовал обыск автомобиля.

Пару доставили в полицейский участок, но уже через 20 минут освободили – Уади потребовал имена и звания задержавших его офицеров и пригрозил обратиться в посольство Франции.

Вскоре после этого Уади обвинили в проявлении неуважения к должностному лицу, непристойном нападении и отказе подчиняться полиции.

Впрочем, правозащитники из Human Rights Watch утверждают, что удивляться тут нечему – для Туниса является достаточно распространенным явление, когда обвиняющие стражей правопорядка в полицейском произволе сами сталкиваются с обвинениями в "оскорблении должностного лица при исполнении", наказание за что может доходить вплоть до 1 года тюрьмы.

Данный прецедент уже вызвал шумиху в соцсетях, пользователи которых называют случившееся "шокирующим" и "постыдным".
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