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В Финляндии впервые забеременел мужчина | Фото: Thinkstock08.10 22:23   MIGnews.com

В Финляндии впервые забеременел мужчина

Финские врачи зарегистрировали первый в истории страны случай "мужской беременности". Как сообщает Yle, речь, конечно же, идет о трансгендере – вынашивающий ребенка "мужчина" до беременности сменил пол и поменял в документах имя на мужское.

В какой-то момент трансгендер прервал гормональную терапию, чтобы попытаться забеременеть. При этом его партнер всячески это поддерживал.

Будущие родители утверждают, что беременность протекает хорошо, но не обходится из без бюрократических сложностей. При посещении больницы и женской консультации в компьютерных программах происходит сбой, так как будущая мать пользуется мужским идентификационным номером.
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