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На дворец короля Салмана напали: есть погибшие | Фото: ALRiyad_Live/Twitter08.10 08:47   MIGnews.com

На дворец короля Салмана напали: есть погибшие

Сотрудники правопорядка Саудовской Аравии расследуют инцидент, произошедший 7 октября в курортном городе Джидда, где мужчина совершил нападение на королевский дворец Дар ас-Саллям.

Как сообщает "Аль-Джазира", около 3:25 по местному времени к западным воротам монаршей резиденции подъехал автомобиль Hyundai, из которого был открыт огонь по королевским гвардейцам. Нападавший был убит ответным огнем. Им оказался некий 28-летний подданный Саудовской Аравии Мансур бин Хассан Аль-Амери. При нем обнаружили автомат Калашникова автомат и три "коктейля Молотова".

В результате нападения двое королевских стражей погибли и трое были ранены. Обнародованы имена жертв – это сержант Хамад бин Шаллах Аль-Мутаири и рядовой Абдулла бин Файсал Аль-Субайе. В саудовском МВД их уже объявили мучениками.

На данный момент изучаются вероятные мотивы нападения, не исключается возможность теракта.
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