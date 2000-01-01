08.10 08:47 MIGnews.com

На дворец короля Салмана напали: есть погибшие

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Сотрудники правопорядка Саудовской Аравии расследуют инцидент, произошедший 7 октября в курортном городе Джидда, где мужчина совершил нападение на королевский дворец Дар ас-Саллям.Как сообщает "Аль-Джазира", около 3:25 по местному времени к западным воротам монаршей резиденции подъехал автомобиль Hyundai, из которого был открыт огонь по королевским гвардейцам. Нападавший был убит ответным огнем. Им оказался некий 28-летний подданный Саудовской Аравии Мансур бин Хассан Аль-Амери. При нем обнаружили автомат Калашникова автомат и три "коктейля Молотова".В результате нападения двое королевских стражей погибли и трое были ранены. Обнародованы имена жертв – это сержант Хамад бин Шаллах Аль-Мутаири и рядовой Абдулла бин Файсал Аль-Субайе. В саудовском МВД их уже объявили мучениками.На данный момент изучаются вероятные мотивы нападения, не исключается возможность теракта.