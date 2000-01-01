08.10 09:56 MIGnews.com

Израиль хотел разбомбить крематорий в Сирии

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Израильская пресса сообщает о том, что израильские военные рассматривали возможность уничтожения крематория, в котором сирийский режим уничтожает доказательства своих зверств и военных преступлений, но отказались от нее из-за возможных последствий со стороны Москвы или Вашингтона.В опубликованной 8 октября статье "Исраэль Хайом" приводит слова своего "высокопоставленного источника", который объяснил такое желание с нравственной точки зрения."Народ, потерявший миллионы в крематориях, не может бездействовать, когда подобное происходит с другим народом всего в нескольких десятках километров от нашей границы", - заявил источник газеты, приведя в укор другие страны, которые "так же, как и 70 лет назад, молча наблюдают" за происходящим в Сирии.В мае Государственный департамент США раскритиковал Асада за "бойню" в расположенной в городе Сайедная тюрьме, которую Дамаск весьма наивно пытался выставить массовым самоубийством 50 политических преступников. Тела жертв сжигались всего в 45 километрах от Дамаска.Госдеп опубликовал спутниковые снимки пристройки к тюремному комплексу, заявив, что именно она и является крематорием. Это, конечно, не подтверждает версию о крематории, но, безусловно, подобное строение может служить таким целям. У Асада такие обвинения назвали "голливудским сюжетом".Несмотря на это, источник "Исраэль Хайом" утверждает, что израильское правительство и ЦАХАЛ обсуждали возможность уничтожения данного строения, однако в итоге решили и дальше придерживаться политики невмешательства в конфликт.