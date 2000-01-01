09.01 10:36 MIGnews.com

Паника в Беэр-Шеве: мужчина ударил мальчика ножом 5 раз

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В городе Беэр-Шева 30-летний мужчина атаковал с ножом 9-летнего мальчика, ждавшего на остановке школьной подвозки.Мужчина нанес мальчику пять ножевых ранений. Мальчик эвакуирован в госпиталь Сорока в состоянии средней степени тяжести.Мотивы нападения неясны. Нападавший арестован, признался в содеянном и отдал полицейским нож. Полиция предполагает, что речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.