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Паника в Беэр-Шеве: мужчина ударил мальчика ножом 5 раз | Фото: Thinkstock09.01 10:36   MIGnews.com

Паника в Беэр-Шеве: мужчина ударил мальчика ножом 5 раз

В городе Беэр-Шева 30-летний мужчина атаковал с ножом 9-летнего мальчика, ждавшего на остановке школьной подвозки.

Мужчина нанес мальчику пять ножевых ранений. Мальчик эвакуирован в госпиталь Сорока в состоянии средней степени тяжести.

Мотивы нападения неясны. Нападавший арестован, признался в содеянном и отдал полицейским нож. Полиция предполагает, что речь идет об инциденте с криминальной подоплекой.
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