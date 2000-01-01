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09.01 13:39   MIGnews.com

СМИ узнали кто атаковал российскую авиабазу в Сирии

За нападением на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии стоит организация "Ахрар аш-Шам", пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на военные источники.

Накануне в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" с помощью ударных беспилотников. Попытка нападения была отражена, несколько дронов было уничтожено, а несколько российские военнослужащие смогли перехватить.

По данным издания, причастность "Ахрар аш-Шам" к нападению удалось обнаружить благодаря расшифровкам сведений перехваченных БПЛА.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что террористы могли получить технологию создания ударных беспилотников только из-за рубежа.

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением, сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - приводит "Интерфакс" слова источника из министерства.

Также в Минобороны РФ добавили, что полученные технологии позволят боевикам устраивать безопасные для себя теракты в любой стране мира.
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