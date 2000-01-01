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Около Парижа подожгли кошерный рынок | Фото: Thinkstock09.01 12:59   MIGnews.com

Около Парижа подожгли кошерный магазин

Французские правоохранительные сообщают о пожаре, который произошел в кошерном магазине города Кретей сегодняшним утром – спустя неделю после того, как здесь же было обнаружено антисемитское граффити.

Отмечается, что, хотя в результате случившегося никто не пострадал, огонь повредил большую часть магазина Promo&Stock.

Как заявил агентству The Associated Press представитель районной прокуратуры Антуан Бесме, власти предполагают, что пожар был спровоцирован в результате поджога, так как защитный ролет магазина был взломан.

Бесме сообщил о начале предварительного расследования и о том, что власти изучают связь случившегося с юдофобским вандализмом на прошлой неделе. Однако особых сомнений на этот счет возникать не должно, так как магазин подожгли в день второй годовщины теракта в кошерном супермаркете Hypercacher.
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