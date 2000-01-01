09.01 16:38 MIGnews.com

Магазин Apple в Цюрихе эвакуирован: семь человек пострадали

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В Швейцарии в Цюрихе эвакуировали магазин Apple, где находилось около 50 человек, из-за задымления, которое вызвало возгорание аккумулятора одного из устройств компании.Об этом во вторник, 9 января сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую полицию.В ходе инцидента пострадали семь человек, которые прибегли к услугам медиков, передает агентство.В пресс-службе полиции сообщили, что инцидент произошел, когда работник сервисного центра менял батарею на одном из устройств, которая перегрелась.Ещё до прибытия пожарных сотрудники магазина предприняли необходимые меры: засыпали дымящийся аккумулятор кварцевым песком и включили на полную мощность вентиляционные устройства, отмечает издание.Эксперты на данный момент изучают, что именно привело к этому инциденту.Компания Apple никак не прокомментировала это происшествие.