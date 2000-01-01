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10.01 02:32   MIGnews.com

В Великобритании умерла одна из старейших горилл мира

В британском зоопарке Лонглит в графстве Уилтшир скончалась одна из старейших горилл мира.

Об этом во вторник, 9 января сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Самец гориллы по кличке Нико жил в зоопарке с 80-х годов прошлого века. Его тело нашли в вольере в воскресенье, 7 января. Животное умерло во сне.

Нико считался одной из самых старых горилл мира. Средний возраст у этих животных 30-50 лет.

"Его основной смотритель работал с Нико буквально на ежедневной основе с 1989 года, и за это время у них возникло невероятное взаимопонимание. Не стоит и говорить, что он особенно потрясен потерей, очень огорчены и все остальные смотрители, заботившиеся о Нико все эти годы", — подчеркивается в сообщении.

В 1980 году гориллу привезли в Лонглит из Швейцарии. Нико был одной из достопримечательностей сафари-парка, проживая на отдельном островке посреди озера. У него был собственный дом с колоннами, оснащенный центральным отоплением, а также телевизор.
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