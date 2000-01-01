09.01 18:39 MIGnews.com

В Британии задержали влюбленных, готовивших теракт

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В Великобритании перед судом предстанет пара, готовившая теракт на территории страны.Об этом пишет во вторник, 9 января, британская газета Independent .Мунир Хасан Мухаммад, 37 лет, из британского города Дерби, и уроженка Лондона Роуайда аль-Хасан, 32 лет, которые познакомились на сайте singlemuslim.com, признаны виновными в подготовке теракта в стиле ИГ, направленного против сограждан.Мужчина и женщина испытывали сильную эмоциональную привязанность друг к другу. Влюбленные обменивались экстремистскими роликами и фотографиями. Отмечает издание.В декабре прошлого года полиция обнаружила у них дома компоненты для взрывчатки, пишет газета."Аль-Хасан, будучи по профессии фармацевтом, охотно делилась знаниями с супругом, предоставив ему техническую помощь, необходимую для подготовки террористической атаки", - говорит глава следственного отдела Пола Гринвуда.Также выяснилось, что злоумышленник общался с одним из полевых командиров ИГ в социальной сети Facebook и предлагал свою кандидатуру для совершения "одиночного теракта".Приговор по данному делу обоим фигурантам будет вынесен лондонским уголовным судом Олд Бэйли в феврале текущего года.