Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Британии задержали влюбленных, готовивших теракт | Фото:09.01 18:39   MIGnews.com

В Британии задержали влюбленных, готовивших теракт

В Великобритании перед судом предстанет пара, готовившая теракт на территории страны.

Об этом пишет во вторник, 9 января, британская газета Independent .

Мунир Хасан Мухаммад, 37 лет, из британского города Дерби, и уроженка Лондона Роуайда аль-Хасан, 32 лет, которые познакомились на сайте singlemuslim.com, признаны виновными в подготовке теракта в стиле ИГ, направленного против сограждан.

Мужчина и женщина испытывали сильную эмоциональную привязанность друг к другу. Влюбленные обменивались экстремистскими роликами и фотографиями. Отмечает издание.

В декабре прошлого года полиция обнаружила у них дома компоненты для взрывчатки, пишет газета.

"Аль-Хасан, будучи по профессии фармацевтом, охотно делилась знаниями с супругом, предоставив ему техническую помощь, необходимую для подготовки террористической атаки", - говорит глава следственного отдела Пола Гринвуда.

Также выяснилось, что злоумышленник общался с одним из полевых командиров ИГ в социальной сети Facebook и предлагал свою кандидатуру для совершения "одиночного теракта".

Приговор по данному делу обоим фигурантам будет вынесен лондонским уголовным судом Олд Бэйли в феврале текущего года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:18
Пхеньян отправит на Олимпиаду своих музыкантов и танцоров
21:44
В Ираке палача ИГ задержали и отпустили за взятку
21:27
Теракт в Самарии: тяжело ранен израильтянин
20:14
МИД Германии сделало выговор послу Ирана за шпионаж
19:33
Все что нужно знать в законе о супермаркетах
19:11
57-летний Хью Грант станет отцом в пятый раз
19:01
США довольны участием КНДР в зимних играх
18:13
Пхеньян и Сеул объединятся на церемонии открытия Олимпиады
17:41
ООН призвала Израиль отменить программу депортации мигрантов
16:38
Магазин Apple в Цюрихе эвакуирован: семь человек пострадали
16:13
Facebook заключила соглашение с Sony/ATV Music Publishing
15:54
UNRWA продолжит финансировать палестинцев и без Трампа
15:28
Нетаниягу: Яир напился и наговорил глупостей
14:48
КНДР и Южная Корея восстановят линию связи между военными
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus