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В Ираке палача ИГ задержали и отпустили за взятку | Фото:09.01 21:44   MIGnews.com

В Ираке палача ИГ задержали и отпустили за взятку

Абу Омер по прозвищу Белая борода, участвовавший в публичных казнях, проводимых "Исламским государство", был задержан в Мосуле и освобожден за взятку.

Об этом во вторник, 9 января сообщает The Daily Mail со ссылкой на представителя местных властей Зухеир Хаззен аль-Джабури.

По его словам, доставленный в один из полицейских участков в Мосуле, покинул его, дав взятку в 7,5 тысячи долларов.

"После задержания он оставил свой мотоцикл. Спустя час мы обнаружили, что мотоцикл исчез. Мы спросили, что произошло, и нам сказали, что его освободили 10 минут назад за взятку в 7,5 тысяч долларов", - рассказал аль-Джабури.

Какие меры применены к полицейским, отпустившим Абу Омера, аль-Джабури не уточнил.

Отметим, информация о задержании Абу Омера появилась еще в конце прошлого года, об этом, в частности, сообщило курдское издание Basnews со ссылкой на местных жителей. 3 января эту информацию подтвердил Newsweek советник иракского правительства Хишам аль-Хашими.
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