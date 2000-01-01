09.01 21:27 MIGnews.com

Теракт в Самарии: тяжело ранен израильтянин

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Во вторник вечером начала поступать информация о том, что в районе форпоста Хават-Гилад произошло нападение с применением огнестрельного оружия. Предполагается, что речь идет о теракте.Парамедики, прибывшие на место, обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в верхнюю часть тела. Его доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сафе в состоянии между средней и тяжелой степени тяжести.В пресс-службе ЦАХАЛа сообщают, что нападение произошло на 60-м шоссе, рядом с израильским форпостом. Ведется розыск стрелявшего или стрелявших.Согласно предварительным данным, стрельба велась по проезжавшему автомобилю с израильскими номерами.Жителям окрестных еврейских населенных пунктов рекомендуется не покидать дома - объявлен режим "абир лайла", означающий, что террористы могут находиться на территории одного из поселков.