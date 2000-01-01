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Теракт в Самарии: тяжело ранен израильтянин | Фото:09.01 21:27   MIGnews.com

Теракт в Самарии: тяжело ранен израильтянин

Во вторник вечером начала поступать информация о том, что в районе форпоста Хават-Гилад произошло нападение с применением огнестрельного оружия. Предполагается, что речь идет о теракте.

Парамедики, прибывшие на место, обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в верхнюю часть тела. Его доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сафе в состоянии между средней и тяжелой степени тяжести.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщают, что нападение произошло на 60-м шоссе, рядом с израильским форпостом. Ведется розыск стрелявшего или стрелявших.

Согласно предварительным данным, стрельба велась по проезжавшему автомобилю с израильскими номерами.

Жителям окрестных еврейских населенных пунктов рекомендуется не покидать дома - объявлен режим "абир лайла", означающий, что террористы могут находиться на территории одного из поселков.
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