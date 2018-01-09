10.01 07:13 MIGnews.com

Тель-Авив: драки на митинге против депортации нелегалов

בשעה זו מתקיימת ברחוב מטלון בת"א מחאה של מתנגדי הרחקת עובדים זרים מישראל, כשמולם מתייצבים תושבי שכונות דרום העיר המצדדים בהרחקה. כוחות משטרה רבים חוצצים בין המוחים ושומרים על הסדר הציבורי במקום @doronhe pic.twitter.com/0yYwaAr19w — חדשות עשר (@news10) January 9, 2018

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Сотни активистов, выступающих против высылки из Израиля нелегалов из Судана и Эритреи, устроили во вторник вечером, 9 января, акцию протеста в Южном Тель-Авиве.Об этом сообщил Десятый канал ИТВ.Одновременно рядом проходил пикет жителей южного Тель-Авива в поддержку решения правительства.Противники депортации стояли с плакатами: "Южный Тель-Авив против депортации", сторонники держат плакаты, на которых написано: "Восстановление Южного Тель-Авива начинается с депортации нелегалов".При этом сторонники высылки скандировали: "Израиль хочет депортации!", "Не беженец и не бедолага, а просто оккупант и инфильтрант!" и другие лозунги.Между представителями двух лагерей периодически происходят стычки и даже драки. Некоторые улицы пришлось закрыть для движения автотранспорта. В частности, перекрыты улица Маталон (на отрезке между улицами Алия и Шдерот Хар-Цион) и улица Членов (на отрезке между Вольфсон и Маталон).Правопорядок обеспечивали десятки сотрудников полиции, которые стояли между двумя группами демонстрантов, чтобы не допустить столкновений.