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Тель-Авив: митинги против депортации африканских нелегалов | Фото:10.01 07:13   MIGnews.com

Тель-Авив: драки на митинге против депортации нелегалов

Сотни активистов, выступающих против высылки из Израиля нелегалов из Судана и Эритреи, устроили во вторник вечером, 9 января, акцию протеста в Южном Тель-Авиве.

Об этом сообщил Десятый канал ИТВ.

Одновременно рядом проходил пикет жителей южного Тель-Авива в поддержку решения правительства.

Противники депортации стояли с плакатами: "Южный Тель-Авив против депортации", сторонники держат плакаты, на которых написано: "Восстановление Южного Тель-Авива начинается с депортации нелегалов".

При этом сторонники высылки скандировали: "Израиль хочет депортации!", "Не беженец и не бедолага, а просто оккупант и инфильтрант!" и другие лозунги.

Между представителями двух лагерей периодически происходят стычки и даже драки. Некоторые улицы пришлось закрыть для движения автотранспорта. В частности, перекрыты улица Маталон (на отрезке между улицами Алия и Шдерот Хар-Цион) и улица Членов (на отрезке между Вольфсон и Маталон).





Правопорядок обеспечивали десятки сотрудников полиции, которые стояли между двумя группами демонстрантов, чтобы не допустить столкновений.
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