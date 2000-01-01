09.01 07:20 MIGnews.com

Племянник французского премьера ранен в поножовщине в Эйлате

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По сообщениям в международных СМИ среди французов, атакованных в Эйлате 4 января был племянник премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.Три француза с ножевыми ранениями были обнаружены на променаде Эйлата с ножевыми ранениями в нижней части тела. Двое были ранены легко, еще один - тяжело. Неизвестна степень тяжести ранений племянника французского премьера.К месту происшествия немедленно примчался французский консул, который последовал за раненными в госпиталь.Двое раненных уже выписаны из госпиталя, один по прежнему находится на лечении.Ни французский МИД, ни посольство Франции в Израиле не комментируют инцидент.Полиция продолжает расследование инцидента и пытается установить личности нападавших.