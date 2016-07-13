Израиль обстрелял сирийские базы ракетами "земля-земля"
В сирийской прессе публикуются новые подробности ночного удара ЦАХАЛа по базам армии Асада.
Первоначально сообщалось о четырех ракетах, выпущенных израильскими истребителями по базе аль-Ктейфа в 40 км к северо-востоку от Дамаска.
Неред атакой ливанские СМИ сообщали об активности израильтских ВВС в воздушном пространстве страны.
На базе якобы хранились высокоточные иранские ракеты, предназначенные для “Хизбаллы”. База является местом дислокации 155-го артиллерийского полка сирийской армии.
Жители Дамаска сообщают о серии мощных взрывов к востоку от сирийской столицы.
Также нанесены удары по базам с боеприпасами и вооружениями.
Сирийцы утверждают, что после атаки по аль-Ктейфа были выпущены две ракеты класса “земля-земля” с Голанских высот. Ракеты якобы перехвачены сирийской ПРО.
Сирийцы также утверждают, что зенитный огонь “повредил” один из участвовавших в атаке израильских самолетов.
Затем, около 4 часов утра, были выпущены еще четыре ракеты из Тверии, которые также были перехвачены. При этом сирийцы утверждают, что одной атакованных баз причинен “небольшой материальный ущерб”.
ЦАХАЛ и официальные израильские представители никак не комментируют данной информации. Если сообщения сирийской прессы соответствуют действительности, речь идет о первом массивном применении ракет "земля-земля" ЦАХАЛем против сирийских целей. ЦАХАЛ начал программу перевооружения высокоточными ракетами несколько лет назад, в качестве альтернативы авиационным ударам, которые стоят значительно дороже и подвергают опасности жизни пилотов. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Высокоточные ракеты: ЦАХАЛ и уроки Второй Ливанской Войны".