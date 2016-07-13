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Израиль обстрелял сирийские базы ракетами `земля-земля` 09.01 09:24   MIGnews.com

Израиль обстрелял сирийские базы ракетами "земля-земля"

В сирийской прессе публикуются новые подробности ночного удара ЦАХАЛа по базам армии Асада.

Первоначально сообщалось о четырех ракетах, выпущенных израильскими истребителями по базе аль-Ктейфа в 40 км к северо-востоку от Дамаска.

Неред атакой ливанские СМИ сообщали об активности израильтских ВВС в воздушном пространстве страны.

На базе якобы хранились высокоточные иранские ракеты, предназначенные для “Хизбаллы”. База является местом дислокации 155-го артиллерийского полка сирийской армии.

Жители Дамаска сообщают о серии мощных взрывов к востоку от сирийской столицы.

Также нанесены удары по базам с боеприпасами и вооружениями.

Сирийцы утверждают, что после атаки по аль-Ктейфа были выпущены две ракеты класса “земля-земля” с Голанских высот. Ракеты якобы перехвачены сирийской ПРО.

Сирийцы также утверждают, что зенитный огонь “повредил” один из участвовавших в атаке израильских самолетов.

Затем, около 4 часов утра, были выпущены еще четыре ракеты из Тверии, которые также были перехвачены. При этом сирийцы утверждают, что одной атакованных баз причинен “небольшой материальный ущерб”.

ЦАХАЛ и официальные израильские представители никак не комментируют данной информации. Если сообщения сирийской прессы соответствуют действительности, речь идет о первом массивном применении ракет "земля-земля" ЦАХАЛем против сирийских целей. ЦАХАЛ начал программу перевооружения высокоточными ракетами несколько лет назад, в качестве альтернативы авиационным ударам, которые стоят значительно дороже и подвергают опасности жизни пилотов. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Высокоточные ракеты: ЦАХАЛ и уроки Второй Ливанской Войны".
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