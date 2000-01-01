09.07 10:59 MIGnews.com

Калифорния в огне: лесные пожары охватили штат

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После длительной засухи в американском штате Калифорния начались масштабные лесные пожары, которые охватили огромные территории. Об этом сообщают американские СМИ.Пожар начался в субботу после обеда, 8 июля, в округе Санта Барбара и быстро распространился.Отмечается, что на юге штата температура доходит до 43 градусов, а местами - почти до 50.На борьбу с огнем направлены 2300 пожарных. По последним данным, в результате пожаров пострадали 6 человек, включая спасателя.Сообщается, что в Калифорнии начались еще два пожара. Власти Санта Барбары разослали предупреждения об эвакуации жителям и отдыхающим зоны отдыха у озера Качума.