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YouTube 09.07 10:59   MIGnews.com

Калифорния в огне: лесные пожары охватили штат

После длительной засухи в американском штате Калифорния начались масштабные лесные пожары, которые охватили огромные территории. Об этом сообщают американские СМИ.

Пожар начался в субботу после обеда, 8 июля, в округе Санта Барбара и быстро распространился.

Отмечается, что на юге штата температура доходит до 43 градусов, а местами - почти до 50.

На борьбу с огнем направлены 2300 пожарных. По последним данным, в результате пожаров пострадали 6 человек, включая спасателя.

Сообщается, что в Калифорнии начались еще два пожара. Власти Санта Барбары разослали предупреждения об эвакуации жителям и отдыхающим зоны отдыха у озера Качума.
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