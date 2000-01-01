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Ирак объявил победу над ISIS в Мосуле | Фото: Foreign and Commonwealth Office/Flickr09.07 17:08   MIGnews.com

Ирак объявил победу над ISIS в Мосуле

Премьер-министр Ирака и главнокомандующий вооруженными силами республики Хейдар аль-Абади поздравил Ирак и граждан республики с "большой победой" в Мосуле. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия иракского премьера.

Как отмечается в заявлении, премьер прибыл в "освобожденный Мосул", чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над террористической группировкой ISIS в главном оплоте террористов в стране.

Как ожидается, в ближайшее время иракский премьер выступит с "победной речью" и заявит о полном освобождении города от "Исламского государства".

Напомним, что антитеррористическая кампания по выдворению "Исламского государства" из удерживаемого боевиками более трех лет Мосула длилась с октября прошлого года.
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