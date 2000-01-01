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Израиль потратит 1,5 млрд. на защиту газовых месторождений | Фото: Israel Defense Force/Flickr09.07 18:40   MIGnews.com

Израиль потратит 1,5 млрд. на защиту газовых месторождений

Подразделение по закупкам и производству министерства обороны Израиля намерено потратить 1,5 млрд. шекелей на системы вооружений для защиты газодобывающих установок в израильских территориальных водах, сообщили 9 июля в Минобороны.

Как сказано в опубликованном сегодня заявлении ведомства, все сделки планируется заключить к концу 2017 года, чтобы приготовить их к установке к тому моменту, когда ВМС получит первые катера в 2019 году.

Они будут включать в себя множество систем для перехвата снарядов, киберзащиты, киберконтроля и киберкомандования, а также коммуникационные и навигационные системы. Все новое оборудование будет установлено на четырех корветах "Саар-6", которые Израиль купил у Германии.

Данная покупка составила половину утвержденного на этот год правительством бюджета для защиты экономической зоны Израиля.

Между тем недавно завершились два первых тендера для этого проекта: Astronautics из Петах-Тиквы поставит "Саарам" системы распределения навигационных данных, а Rafael разработает системы внутренней и внешней связи между кораблями. Так как все тендеры будут разыгрываться между израильскими компаниями, государство одним выстрелом убьет двух зайцев, усилив внутреннего производителя.
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