09.07 18:58 MIGnews.com

Пожар у склада боеприпасов ЦАХАЛа

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Днем в воскресенье, 9 июля, на расположенной в центре страны базе боеприпасов Армии обороны Израиля вспыхнули сухие кусты, что переросло в крупный пожар, угрожающий большому количеству хранящегося оружия.На место происшествия прибыли пожарные, однако контроль над огнем все еще взять не удалось, сообщил пресс-секретарь спасательной службы Йорам Леви.База находится около Нахаль-Сорек, на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом. Именно на ней находится Центр боеприпасов ЦАХАЛа, отвечающий за закупку, сбор, хранение и поставки вооружений израильской армии – от пуль до современных ракет.Леви пояснил, что пожар начался в лесополосе на территории базы. В тушении огня принимают участие 18 пожарных отрядов и 6 самолетов.В пресс-службе ЦАХАЛа уже знают о случившемся, однако как-либо это комментировать пока не готовы.