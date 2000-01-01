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09.07 18:58   MIGnews.com

Пожар у склада боеприпасов ЦАХАЛа

Днем в воскресенье, 9 июля, на расположенной в центре страны базе боеприпасов Армии обороны Израиля вспыхнули сухие кусты, что переросло в крупный пожар, угрожающий большому количеству хранящегося оружия.

На место происшествия прибыли пожарные, однако контроль над огнем все еще взять не удалось, сообщил пресс-секретарь спасательной службы Йорам Леви.

База находится около Нахаль-Сорек, на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом. Именно на ней находится Центр боеприпасов ЦАХАЛа, отвечающий за закупку, сбор, хранение и поставки вооружений израильской армии – от пуль до современных ракет.

Леви пояснил, что пожар начался в лесополосе на территории базы. В тушении огня принимают участие 18 пожарных отрядов и 6 самолетов.

В пресс-службе ЦАХАЛа уже знают о случившемся, однако как-либо это комментировать пока не готовы.
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