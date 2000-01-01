09.07 21:51 MIGnews.com

В аквапарке Холона умер солдат ЦАХАЛ

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В результате внезапной остановки сердца в расположенном в Холоне аквапарке "Ямит 2000" скончался отдыхавший там 21-летний военнослужащий израильской армии. Имя погибшего не разглашается, но известно, что он служил в военно-воздушных войсках ЦАХАЛа.На место происшествия прибыли фельдшеры "Хацалы", которые после реанимационных работ госпитализировали находившегося в бессознательном состоянии солдата в местный медцентр Вольфсон.Уже в больнице, несмотря на безуспешные попытки докторов реанимировать молодого солдата при помощи дефибрилятора, они были вынуждены объявить о его смерти.Причины скоропостижной смерти солдата остаются неясными. По данному делу было заведено полицейское расследование.