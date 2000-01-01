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В Таиланде арестован израильский бизнесмен | Фото: Thinkstock09.07 07:50   MIGnews.com

В Таиланде арестован израильский бизнесмен

Таиландские военные совершили серию рейдов на ряд израильских компаний, в ходе которых был задержан израильский бизнесмен Нати Хадад, владелец компании "Самуй — поиск и спасение". Гражданина Израиля задержали на острове Самуй в Таиланде в субботу, 8 июля.

Сообщается, что во время обыска клиники тайские военные обнаружили склад оружия, включая пистолеты и патроны к ним.

Кроме того, солдаты провели обыск дома Нати Хадада.

После ареста, брат бизнесмена Элиран опубликовал видео на своей странице в Facebook, в которой обратился к общественности за помощью:

"Нати Хадад был арестован, так как люди уже не в первый раз пытаются оклеветать его имя. Он проживает на острове Самуй в течение семи лет, добровольно помогая людям в Таиланде в трудный час. Он не занимается ничем незаконным.

Нати нуждается в вашей помощи. Если мы не сможем собрать 100 000 шекелей, то его отправят в тайскую тюрьму, "связанным по рукам и ногам"".
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