09.07 07:50 MIGnews.com

В Таиланде арестован израильский бизнесмен

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Таиландские военные совершили серию рейдов на ряд израильских компаний, в ходе которых был задержан израильский бизнесмен Нати Хадад, владелец компании "Самуй — поиск и спасение". Гражданина Израиля задержали на острове Самуй в Таиланде в субботу, 8 июля.Сообщается, что во время обыска клиники тайские военные обнаружили склад оружия, включая пистолеты и патроны к ним.Кроме того, солдаты провели обыск дома Нати Хадада.После ареста, брат бизнесмена Элиран опубликовал видео на своей странице в Facebook, в которой обратился к общественности за помощью:"Нати Хадад был арестован, так как люди уже не в первый раз пытаются оклеветать его имя. Он проживает на острове Самуй в течение семи лет, добровольно помогая людям в Таиланде в трудный час. Он не занимается ничем незаконным.Нати нуждается в вашей помощи. Если мы не сможем собрать 100 000 шекелей, то его отправят в тайскую тюрьму, "связанным по рукам и ногам"".