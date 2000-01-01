09.07 08:01 MIGnews.com

Стюардесса разбила бутылку вина о голову пассажира

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Стюардесса разбила бутылку с вином о голову пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета компании Delta во время полета из Сиэтла в Пекин.Об этом сообщил агент ФБР, расследующий инцидент.23-летний Джозеф Даниэль Худек из Тампы сидел в первом ряду первого класса. Он потребовал бутылку пива перед вылетом, получил ее и выпил. Он не проявлял никаких признаков опьянения, и более не заказывал никаких напитков.Через час после вылета, когда самолет летел над Тихим океаном, Худек сходил в туалет, спросил о чем-то стюардессу и неожиданно бросился к двери самолета , пытаясь ее открыть. Его схватил два стюарда, но они их отбросил. На помощь экипажу пришли несколько пассажиров. Худек разбил одному стюарду лицо. Он разбил бутылку вина о голову пассажира, пытавшегося его остановить.Стюардесса схватила две литровые бутылки красного вина, и нанесла ими удары по голове Худека, разбив одну бутылку. Это никак не повлияло на Худека, который заорал: “Да ты знаешь, кто я такой?”. Худека в конце концов скрутили несколько пассажиров. Его руки и ноги связали кабельными стяжками. Несмотря на это, он продолжал оставаться в боевом настроении до вынужденной посадки в Сиэтле, и его постоянно удерживали несколько пассажиров.Худеку грозит 20 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа. Он молчит на следствии и на суде, не объясняя мотивов своего поступка.