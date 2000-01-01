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Израильская семья по ошибке попала в палестинский поселенок | Фото: Thinkstock09.07 08:28   MIGnews.com

Израильская семья по ошибке попала в палестинский поселок

Израильская семья из пяти человек по ошибке заехала в палестинскую деревню Тубас в субботу, 8 июля. По сообщениям Аруц Шева, водитель автомобиля всю дорогу следовал указаниям навигатора Waze.

Отмечается, что семья направлялась домой в Беэр-Шеву, после своего отдыха на Кинерете. Израильтяне ехали по шоссе №90, однако водитель запутался в указателях и съехал с главной дороги, в результате чего, семья оказалась в ПА.

К счастью, израильтян остановила местная полиция и семью доставили в Дженин, а после передали гражданской администрации Израиля.

В итоге, семья целой и невредимой вернулась в Израиль.
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