09.07 08:28 MIGnews.com

Израильская семья по ошибке попала в палестинский поселок

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Израильская семья из пяти человек по ошибке заехала в палестинскую деревню Тубас в субботу, 8 июля. По сообщениям Аруц Шева, водитель автомобиля всю дорогу следовал указаниям навигатора Waze.Отмечается, что семья направлялась домой в Беэр-Шеву, после своего отдыха на Кинерете. Израильтяне ехали по шоссе №90, однако водитель запутался в указателях и съехал с главной дороги, в результате чего, семья оказалась в ПА.К счастью, израильтян остановила местная полиция и семью доставили в Дженин, а после передали гражданской администрации Израиля.В итоге, семья целой и невредимой вернулась в Израиль.