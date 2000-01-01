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YouTube 09.07 08:50   MIGnews.com

Беспорядки в Гамбурге: задержаны сотни человек

С начала массовых беспорядков в Гамбурге, которыми сопровождались проведение саммита G20, были задержаны 288 человек. Согласно заявлению местной полиции половина из них уже арестована.

Ранее сообщалось о 100 задержанных, из которых 43 человека были помещены под арест.

По последним данным, в результате беспорядков пострадали 285 человек.

Столкновения в городе продолжились и в ночь на воскресенье. Только под утро правоохранительные органы сообщили, что ситуация на улицах нормализовалась.

Также стражи порядка попросили очевидцев происшествий загружать на специальный портал фото и видео с акции, чтобы они смогли опознать нарушителей.

В заявлении полиции говорится, что демонстранты были вооружены, в частности "коктейлями Молотова". Также протестующие бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, в итоге ранив нескольких полицейских.

Напомним, что протесты против саммита в Гамбурге начались еще 6 июля. В первый день акций, по данным полиции, участвовали 12 тысяч активистов. Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел 7 и 8 июля в Гамбурге. В этот период в городе были существенно усилены меры безопасности.
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