09.07 08:50 MIGnews.com

Беспорядки в Гамбурге: задержаны сотни человек

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С начала массовых беспорядков в Гамбурге, которыми сопровождались проведение саммита G20, были задержаны 288 человек. Согласно заявлению местной полиции половина из них уже арестована.Ранее сообщалось о 100 задержанных, из которых 43 человека были помещены под арест.По последним данным, в результате беспорядков пострадали 285 человек.Столкновения в городе продолжились и в ночь на воскресенье. Только под утро правоохранительные органы сообщили, что ситуация на улицах нормализовалась.Также стражи порядка попросили очевидцев происшествий загружать на специальный портал фото и видео с акции, чтобы они смогли опознать нарушителей.В заявлении полиции говорится, что демонстранты были вооружены, в частности "коктейлями Молотова". Также протестующие бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, в итоге ранив нескольких полицейских.Напомним, что протесты против саммита в Гамбурге начались еще 6 июля. В первый день акций, по данным полиции, участвовали 12 тысяч активистов. Саммит "Большой двадцатки" (G20) прошел 7 и 8 июля в Гамбурге. В этот период в городе были существенно усилены меры безопасности.