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СМИ: лидер `Лев Тахор` утонул в Мексике | Фото: Thinkstock09.07 09:25   MIGnews.com

СМИ: лидер "Лев Тахор" утонул в Мексике

Лидер хасидской секты "Лев Тахор" раввин Шломо Хелбранс утонул в реке в мексиканском штате Чьяпас в пятницу, 7 июля. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что 55-летний раввин совершал ритуальное омовение в реке, готовясь к шабату. Лидер "Лев Тахор" утонул на глазах своих последователей и членов семьи.

В министерстве иностранных дел Израиля и посольстве Израиля в Мексике заявили, что проверяют данную информацию.
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