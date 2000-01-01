09.07 09:25 MIGnews.com

СМИ: лидер "Лев Тахор" утонул в Мексике

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Лидер хасидской секты "Лев Тахор" раввин Шломо Хелбранс утонул в реке в мексиканском штате Чьяпас в пятницу, 7 июля. Об этом сообщают местные СМИ.Отмечается, что 55-летний раввин совершал ритуальное омовение в реке, готовясь к шабату. Лидер "Лев Тахор" утонул на глазах своих последователей и членов семьи.В министерстве иностранных дел Израиля и посольстве Израиля в Мексике заявили, что проверяют данную информацию.