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Автомобильный теракт в пригороде Парижа, ранены 6 солдат 09.08 10:54   MIGnews.com

Автомобильный теракт в пригороде Парижа, ранены 6 солдат

Автомобиль врезался в французский военный патруль в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Ранены шесть солдат, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в шесть часов утра. Автомобиль скрылся с места происшествия, полиция ведет его поиски.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что у него “нет никаких сомнений” в том, что речь идет о “преднамеренном акте”, и об “отвратительном акте агрессии”.
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