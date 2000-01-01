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фото с официального сайта МКФ «Послание к человеку» | Фото: Thinkstock09.08 23:18   MIGnews.com

Учитель предложил Кадырову посмотреть "Матильду"

Режиссер Алексей Учитель призывает Рамзана Кадырова "не верить на слово" мнениям о фильме "Матильда" и готов в любое время показать картину главе Чечни.

"Запретить могут только в одном случае - когда нарушены законы российского государства. Есть экспертизы, установлено ответственными чиновниками, государственными людьми, которые смотрели фильм, что ничего не нарушено. Предлагаю господину Кадырову, всем сомневающимся не писать писем, приглашаю их посмотреть и тогда поговорим. И лично они убедятся в том, надо запретить или не надо. А верить словам депутата (...) зачем же верить ей на слово", - сказал режиссер Интерфаксу.

На вопрос о том, готов ли режиссер показать картину главе Чеченской республики, режиссер ответил утвердительно.

"Пожалуйста, в любую секунду, хоть фильм еще не до конца готов, но мы готовы показать", - сказал Учитель.

Ранее сообщалось, что Кадыров направил письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма Алексея Учителя.

В Минкультуры РФ подтвердим получение письма и сообщили, что приняли к сведению, учтут просьбу.

Фильм "Матильда" выйдет на экраны 26 октября. Он рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс. В частности, против нее активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
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