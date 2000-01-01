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В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой | Фото: Thinkstock09.08 13:41   MIGnews.com

В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой

Управление Следственного комитета России по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту убийства врача пациентом онкологического диспансера, который затем совершил самоубийство.

Как сообщила пресс-служба управления, предварительно установлено, что утром в среду пациент пронес на прием к заведующему поликлиническим отделением Мурманского областного онкологического диспансера нож, которым зарезал врача. После он покончил с собой.

Возбуждено дело по статье "убийство". На месте работают следователи, изъята медицинская документация, чтобы установить мотивы и обстоятельства преступления.

Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников охраны медучреждения, медицинского персонала и пропускному режиму.
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