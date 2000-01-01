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Геологи отметили ускорение таяния арктического шельфа | Фото: Thinkstock09.08 13:42   MIGnews.com

Геологи отметили ускорение таяния арктического шельфа

Специалисты из России и Швеции в ходе изучения показания четырех выборочных бурений, проведенных в Восточной Сибири, зафиксировали ускорение таяния ледовых масс в арктическом шельфе данного региона, которые можно считать критическими.

Геологам в ходе исследования удалось установить, что скорость вертикальных изменений подводной мерзлоты в восточных арктических морях составляла не менее 18 сантиметров ежегодно. Бурения проводились специалистами института мерзлотоведения СО РАН в периол с 1982 по 1983 год, передает Политика Сегодня.

Ученые полагают, что ранее допускалось предположение, что на таяние порядка нескольких метров мерзлоты необходимо несколько веков, а сквозное протаивание занимает сотни лет. Однако, нынешняя скорость изменения подземной ледовой структуры всерьез тревожит экспертов.

По словам специалистов, «ледяная подушка» активно препятствует выходу «пузырькового» метана, но при этом концентрация газа в земной атмосфере может привести в итоге к озоновым дырам и увеличению температурного режима в регионе.
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