Геологи отметили ускорение таяния арктического шельфа

Специалисты из России и Швеции в ходе изучения показания четырех выборочных бурений, проведенных в Восточной Сибири, зафиксировали ускорение таяния ледовых масс в арктическом шельфе данного региона, которые можно считать критическими.
Геологам в ходе исследования удалось установить, что скорость вертикальных изменений подводной мерзлоты в восточных арктических морях составляла не менее 18 сантиметров ежегодно. Бурения проводились специалистами института мерзлотоведения СО РАН в периол с 1982 по 1983 год, передает Политика Сегодня.
Ученые полагают, что ранее допускалось предположение, что на таяние порядка нескольких метров мерзлоты необходимо несколько веков, а сквозное протаивание занимает сотни лет. Однако, нынешняя скорость изменения подземной ледовой структуры всерьез тревожит экспертов.
По словам специалистов, «ледяная подушка» активно препятствует выходу «пузырькового» метана, но при этом концентрация газа в земной атмосфере может привести в итоге к озоновым дырам и увеличению температурного режима в регионе.