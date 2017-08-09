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Видео: расстрел у муниципалитета Ган-Явне

רודף אחרי היעד ויורה בו - תיעוד: חיסול בין משפחות פשע בגן יבנה. @bokeralmog עם הסרטון המלא >> https://t.co/Ch117VKDZM pic.twitter.com/CpNI2sUBNr — חדשות 10 (@news10) August 9, 2017

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