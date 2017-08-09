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Видео: расстрел у муниципалитета Ган-Явне 09.08 14:36   MIGnews.com

Видео: расстрел у муниципалитета Ган-Явне

Десятый канал израильского ТВ показал видео камер наружного наблюдения, записанный в момент криминальной ликвидации в Ган Явне в субботу, 5 августа.

В результате нападения убит Авраам Мамо, член гангстерского клана Лави, орудующего на юге Израиля.




В клипе видно, как рядом с группой людей на Площади Независимости перед зданием мэрии останавливается автомобиль. Из него выходит человек в черном - и все от него разбегаются в разные стороны.

Человек в черном преследует Мамо, и выпускает в него несколько пуль. Тот падает, убийца останавливается над ним и продолжает стрелять. Убив Мамо человек в черном скрылся с места происшествия.

Мамо отвечал за вербовку новых членов в организацию Лави. Среди прочего, он проходил по делу об убийстве в Реховоте полицейского осведомителя Антона Романа.
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