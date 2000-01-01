09.08 16:45 MIGnews.com

Поляки нашли следы взрыва на крыле самолета Качиньского

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Разрушения крыла самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского носят следы взрыва. К такому выводу пришла новая польская комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, передает издание Wiadomości.Эксперты утверждают, что разрушение левого крыла воздушного судна не было инициировано столкновением с березой. В заявлении комиссии, на которое ссылается издание, говорится, что крыло начало разрушаться перед контактом с деревом и что многочисленные повреждения этого элемента носят следы взрыва.Предыдущая польская комиссия, выводы которой были обнародованы в СМИ в апреле, пришла к выводу, что причиной катастрофы стал взрыв в корпусе самолета. Однако позднее стало известно, что техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) занимавшаяся расследованием в 2010-2011 годах, не выявила признаков воздействия на борт взрывчатых веществ. После этого Минобороны Польши заявило, что члены польской комиссии могли проявить недобросовестность и халатность.