09.08 15:58 MIGnews.com

Бразилия экстрадирует в Израиль еврея, убившего палестинца

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильтянин Йехошуа Элицур, который сбежал в Бразилию, чтобы избежать наказания за убийство палестинского араба, будет экстрадирован на родину, чтобы предстать перед лицом правосудия.Как пишет портал Hamodia, в 2005 году гражданин Израиля Элицур застрелил палестинского водителя. Сам он утверждает, что араб пытался переехать его на автомобиле. Несмотря на это, израильский суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения.После того, как при помощи своего немецкого паспорта и поддельных документов Йехошуа Элицур улетел в Бразилию, Израиль объявил его в международный розыск. В 2015 году совместными усилиями бразильской полиции и Интерпола он был арестован в Сан-Паулу, где израильтянин укрывался в кошерном ресторане.Израильская прокуратура направила запрос на экстрадицию преступника, который, как сообщили адвокаты Элицура, был одобрен бразильским судьей. После возвращения на родину ему предстоит отбыть не 20, а 12 лет.