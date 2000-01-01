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Иран: арестованы 64 полуголых участника вечеринки у бассейна 09.08 17:58   MIGnews.com

Иран: арестованы 64 полуголых участника вечеринки у бассейна

В расположенном в одноименной иранской провинции городе Исфахане местные представители Корпуса стражей Исламской революции и полиция арестовали группу "полуголых" молодых людей, которые организовали вечеринку у бассейна. В правоохранительные органы о вечеринке сообщили соседи.

Как со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Associated Press, инцидент произошел вечером во вторник, 8 августа на окраине 1,7-миллионного города. В целом были задержаны 64 молодых человека.

В КСИР заявили, что молодежь распивала алкогольные напитки и танцевала "западные танцы". Стоит отметить, что употребление алкоголя сборища мужчин и женщин, не связанных кровными узами, считается в шариате грехом и поэтому запрещено в Иране.

Как заявили на государственном телевидении ИРИ, некоторые участники вечеринки публиковали в соцсетях видео с мероприятия, "поощряя декаданс".

Подобное в Иране является не редкостью, однако нарушители обычно отделываются штрафами.
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