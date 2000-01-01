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8 из 10 израильтян смело ходят ночью по улицам | Фото: Thinkstock09.08 18:39   MIGnews.com

8 из 10 израильтян смело ходят ночью по улицам

Подавляющее большинство израильтян чувствует себя в безопасности, даже если им придется идти ночью в одиночестве по знакомому им району. Такие результаты исследования Центрального статистического бюро были опубликованы 8 августа.

Так, утвердительно на этот вопрос ответили 85% респондентов, из которых 93% - мужчины и 77% - женщины.

А самым безопасным крупным городом, жители которого смелее остальных могут ходить ночью по улицам, был назван Ришон Ле-Цион.

По данным Центрстата, в течение 2016 года каждый десятый израильтянин стад жертвой преступления. Наиболее распространенными преступлениями были кражи (4,4%), онлайн-преступления (3,8%), насилие или угроза насилия (3,1%), а также сексуальные домогательства (2,3%).
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