09.08 18:39 MIGnews.com

8 из 10 израильтян смело ходят ночью по улицам

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Подавляющее большинство израильтян чувствует себя в безопасности, даже если им придется идти ночью в одиночестве по знакомому им району. Такие результаты исследования Центрального статистического бюро были опубликованы 8 августа.Так, утвердительно на этот вопрос ответили 85% респондентов, из которых 93% - мужчины и 77% - женщины.А самым безопасным крупным городом, жители которого смелее остальных могут ходить ночью по улицам, был назван Ришон Ле-Цион.По данным Центрстата, в течение 2016 года каждый десятый израильтянин стад жертвой преступления. Наиболее распространенными преступлениями были кражи (4,4%), онлайн-преступления (3,8%), насилие или угроза насилия (3,1%), а также сексуальные домогательства (2,3%).