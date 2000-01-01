Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Задержан мужчина, перевозивший в сумке человеческие руки | Фото: Thinkstock10.08 03:19   MIGnews.com

Задержан мужчина, перевозивший в сумке человеческие руки

На автобусной остановке в китайской провинции Гуйчжоу был задержан мужчина по имени Чжэн, в багаже которого оказались ампутированные человеческие руки.

Во время проверки багажа сканером местные полицейские попросили мужчину рассказать о содержимом сумки, и он честно ответил, что перевозит человеческие руки. Его немедленно задержали, но пассажир объяснил, что конечности принадлежат его брату.

По словам Чжена, его брат получил сильный удар током, и ему ампутировали обе руки.

Он до сих пор находится в больнице, а пока попросил брата отвезти руки в их родную деревню на хранение.

Ампутированные конечности решено было сохранить, так как по китайским традициям, тело человека нужно хоронить или кремировать целиком, чтобы он обрел покой.

Однако многие читатели в интернете сбиты с толку этой историей, учитывая, что медицинский персонал должен получить разрешения на транспортировку частей человеческого тела в Китае
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:34
Фото iPhone 8 слили в Сеть
01:27
Из-за зубной пасты мужчина оказался в инвалидной коляске
00:24
Мэра выгнали из ресторана в его городе из-за шорт
23:18
Учитель предложил Кадырову посмотреть "Матильду"
22:16
Открыт участок шоссе Бейт-Шемеш-Шаар Ха-Гай
21:48
"Левым все равно на расследование. Им важны только голоса"
20:59
Датчане вступились за Аль-Джазиру перед Израилем
19:50
Предотвращен теракт у Пещеры Патриархов
18:39
8 из 10 израильтян смело ходят ночью по улицам
17:58
Иран: арестованы 64 полуголых участника вечеринки у бассейна
17:40
"Прокуратура - это переполненные дерьмом Авгиевы конюшни"
16:57
В Европу за 89 шек.: 4 новых направления Wizz Air из Эйлата
16:45
Поляки нашли следы взрыва на крыле самолета Качиньского
16:35
Солдата наградят за нейтрализацию террориста в Халамиш
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus