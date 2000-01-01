10.08 03:19 MIGnews.com

Задержан мужчина, перевозивший в сумке человеческие руки

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На автобусной остановке в китайской провинции Гуйчжоу был задержан мужчина по имени Чжэн, в багаже которого оказались ампутированные человеческие руки.Во время проверки багажа сканером местные полицейские попросили мужчину рассказать о содержимом сумки, и он честно ответил, что перевозит человеческие руки. Его немедленно задержали, но пассажир объяснил, что конечности принадлежат его брату.По словам Чжена, его брат получил сильный удар током, и ему ампутировали обе руки.Он до сих пор находится в больнице, а пока попросил брата отвезти руки в их родную деревню на хранение.Ампутированные конечности решено было сохранить, так как по китайским традициям, тело человека нужно хоронить или кремировать целиком, чтобы он обрел покой.Однако многие читатели в интернете сбиты с толку этой историей, учитывая, что медицинский персонал должен получить разрешения на транспортировку частей человеческого тела в Китае