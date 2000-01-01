10.08 00:24 MIGnews.com

Мэра выгнали из ресторана в его городе из-за шорт

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Градоначальник тосканского Виареджо Джорджо дель Гингаро рассказал о "немного унизительном опыте", в результате которого его не пустили в один из ресторанов города из-за того, что он был в шортах.По словам политика, несколько дней назад он договорился поужинать с друзьями в одном местном ресторане, который он время от времени посещает. Встреча должна была быть неформальной, поэтому он "позволил себе одеться в стиле casual". Однако через некоторое время после того, как их посадили за столик, к нему подошел официант, который сказал, что он не в длинных брюках, и поэтому не может находиться в ресторане.Сам Дель Гингаро не подозревал о столь строгом дресс-коде в заведении, но выяснять отношения не стал. Мужчина ушел, но по собственному признанию "отлично поужинал" в другом ресторане.У читателей он поинтересовался, так ли плохо он был одет, прикрепив фотографию своего "лука".Среди множества комментаторов оказались и представители того самого заведения. Они пояснили, что правила на счет внешнего вида на территории ресторана вступают в силу после 19.00, о чем гласят несколько информационных табличек. Чтобы "закопать топор войны" они предложили Джорджо дель Гингаро карточку постоянного гостя.