09.10 12:18 MIGnews.com

Израиль: камнеметателям поблажек не будет

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Двум арабским подросткам-жителям Иерусалима будут предъявлены обвинения в недавнем нападении на людей, ехавших по шоссе на авто.Обоим подозреваемым по 15 лет. Их задержали полторы недели назад за то, что они бросались камнями в проезжавший мимо автомобиль.К счастью, пассажиры ранены не были, а вот материальный ущерб понесли. Водитель сообщил об инциденте сотрудникам местной полиции. Спустя несколько дней ребят разыскали и арестовали, пишет Arutz Sheva.По словам представителей полиции, усилия правоохранительных органов по пресечению "каменных атак" крайне важны для поддержания общественной безопасности, так как такие нападения очень травмоопасны."Если даже всего один камень попадёт по машине, то водитель может потерять управление. Это, в свою очередь, может привести к аварии. Такие атаки опасны как для пассажиров авто, так и для пешеходов", - добавили в полиции.