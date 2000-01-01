09.10 14:04 MIGnews.com

Эпопея с клоунами продолжается

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"Клоунада" продолжается.Согласно информации, предоставленной сотрудниками полиции Израиля, только за последние несколько дней в костюмах клоуна задержали около 12 молодых людей, включая двух 14-летних подростков, сообщает AFP."Полиция продолжает проводить операции для защиты людей в общественных местах и предотвращения новых инцидентов с участием клоунов", - заявил представитель правоохранительных органов Микки Розенфельд.Тем не менее, большинство задержанных не собирались наносить людям какой-либо ущерб, а просто хотели попугать прохожих."Никаких атак не было. Люди просто переодевались в костюм злого клоуна, наносили специальный гримм и ходили с поддельными топорами или ножами по улицам", - добавил Розенфельд.Тем не менее, в стране, где население постоянно находится в напряжении, такие шалости совершенно не уместны. Существуют опасения, что люди могут начать агрессивно реагировать на молодёжь в костюмах. В результате невинная забава может обернуться для подростков увечьями.В Беэр Шеве уже зафиксирован инцидент, когда "жертва" клоуна избила переодетого подростка.Такие случаи встречаются по всей стране. А предпосылкой стал недавно вышедший фильм ужасов "Оно", снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Главным персонажем картины был клоун, который воплощал в реальность страхи людей.