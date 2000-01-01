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Бразильская газета извинилась за `израильскую оккупацию` | Фото: Thinkstock09.10 15:54   MIGnews.com

Бразильская газета извинилась за "израильскую оккупацию"

Редакция влиятельного бразильского издания Estado de S. Paulo принесла свои извинения за публикацию в номере за 1 октября кроссворда, в котором на вопрос "Территория, страдающая от израильской оккупации и бомбардировок" необходимо было вписать ответ "Палестина".

Как пишет JTA, случившееся предсказуемо вызвало бурю негодования со стороны местной еврейской общины, включая Конфедерацию бразильских израильтян и еврейские федераций Сан-Паулу и Рио.

"Мы приносим извинения за неправильный подход к вопросу об Израиле и Палестине. Точное изучение верной информации является нашим основным редакционного принципом. В данном случае это правило было не соблюдено. Мы полны решительности принять необходимые меры для предотвращения повторение подобного", - гласит заявление редактора ежедневной газеты, размещенное на сайте Конфедерации бразильских израильтян через несколько дней после публикации скандального кроссворда.
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