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Дания запретит `мусульманские покрывала` | Фото: Kamyar Adl/Flickr09.10 20:25   MIGnews.com

Дания запретит "мусульманские покрывала"

Датчане решили присоединиться к остальным европейским народам в войне с исламизацией своих стран. Вслед за Бельгией, Францией, Болгарией, Швейцарией и Австрией уже очень скоро Дания запретит ношение в общественных местах паранджи и других традиционных мусульманских женских головных уборов.

В интервью местной телекомпании DR представитель правящей либерально-консервативной партии "Венстре" Якоб Эллеман-Дженсен заявил о том, что его политсила поддерживает введение запрета на "мусульманские покрывала".

"Будущий запрет на покрытие лица получит поддержку от Венстре", - анонсировал он, подчеркнув, что данное ограничение поддерживают практически все члены партии в датском парламенте Фолькетинге.

В то же время, Эллеман-Дженсен отрицает, что данная инициатива является религиозно-мотивированной, так как не заденет ношение головных шарфов, тюрбанов, тюбетеек и еврейских кип.

Ранее выступавшие против запрета коалиционные партнеры "Венстре" – партия "Либеральный альянс" – теперь переменили свою точку зрения.

"Бурка является выражением крайнего угнетения женщин", - написал на этой неделе лидер политсилы Андерс Самуэльсен в Facebook.

Как пишет Deutsche Welle, запрет поддерживают и консерваторы из Народной партии, которые также входят в коалицию.

Кроме традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов, запрет коснется медицинских, клоунских и прочих масок.
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