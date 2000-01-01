09.10 09:23 MIGnews.com

Непал: погибла 26-летняя туристка из Иерусалима

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26-летняя израильтянка, получившая тяжёлые травмы в результате автомобильной аварии в Непале, скончалась, пишет The Jerusalem Post.Девушка находилась в джипе ещё с 8 израильтянами, которые отправились путешествовать в Непал. Джип туристов перевернулся на дороге по пути к горному хребту Аннапурна.Авария произошла в воскресенье, 8 октября. Остальные пассажиры джипа отделались лёгкими травмами, в то время, как девушка повредила голову. Всех пострадавших на вертолёте доставили в больницу, однако девушка утром в понедельник, 9 октября, скончалась. Это была 26-летняя жительница Иерусалима Веред Авиашар.Представители министерства иностранных дел уже связались с семьёй погибшей и рассказали её родным ор случившейся трагедии. Теперь осталось лишь решить вопрос о переправке тела девушки для захоронения в Израиле.Остальные пострадавшие остаются в больнице столицы Непала Катманду.