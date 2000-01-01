10.01 11:11 MIGnews.com

Аятолла Хаменеи: протесты устроили американцы и сионисты

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За две недели беспорядков в Иране полиция и спецслужбы задержали около 3.700 манифестантов, что намного превышает официальную статистику, озвученную властями.Об этом в среду, 10 января заявил депутат иранского парламента Махмуд Садеки, передает портал Ynet.По его словам, в Тегеране пытаются приуменьшить протестное движение и скрыть его истинную причину.Начавшиеся в конце декабря акции протеста распространились более чем на 80 городов Ирана. В столкновениях демонстрантов с силовыми структурами погиб, по официальной статистике, 21 человек. Иранцы вышли на улицы, чтобы выразить гнев по поводу высокого уровня безработицы, роста цен и коррупции в обществе.Отметим, это был самый массовый протест в Исламской Республике после фальсифицированных, по мнению многих иранцев, президентских выборов 2009 года.5 января, Совет Безопасности ООН по инициативе США провел экстренное заседание, посвященное ситуации в Иране. Выступая на этом заседании, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявило, что международное сообщество не станет безучастно следить за протестами в Иране, как это было в 2009 году.Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, 9 января, что его страна сорвала попытки США и Великобритании спровоцировать массовые беспорядки во время последней волны протестов."Враг совершает все новые попытки, но каждый раз оказывается побежден", - сказал Хаменеи, подчеркнув, что "это благодаря сопротивлению и народной отваге".Такая "истинно народная мобилизация против вражеских происков, нацеленных на наш, самый лучший в мире режим, не существует больше нигде в мире", - цитирует агентство France-Presse слова Хаменеи.Он также обвинил Соединенные Штаты и Израиль в том, что они долго и терпеливо готовят антиправительственные акции, "надеясь, что они из маленьких городов распространится на столицу республики".По словам верховного лидера, существует различие между "справедливыми требованиями людей – и дикими, разрушительными действиями группы отщепенцев, тайно поддерживаемых американцами и сионистами", потому что "честные протесты не имеют ничего общего с сжиганием Корана, оскорблением ислама, оскорблением флага и поджогами мечетей".