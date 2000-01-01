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В ходе беспорядков в Тунисе атакована еврейская школа | Фото:10.01 11:44   MIGnews.com

В ходе беспорядков в Тунисе атакована еврейская школа

В ходе антиправительственных выступлений на юге Туниса группа протестующих закидала зажигательными бомбами — коктейлями Молотова — еврейскую школу.

Об этом в среду. 10 января сообщает The Times of Israel.

Как сообщает Reuters, при нападении на школу никто не был ранен, однако здание школы получило некоторый ущерб. Об этом сообщил глава еврейского сообщества Джербы Перез Трабельси.

Издание уточняет, что основная оппозиционная партия Туниса призвала к продолжению протестов против "несправедливих" экономических мер правительства, на следующий день после того, как в ходе демонстраций один человек погиб и несколько были ранены.
В ходе беспорядков в Тунисе атакована еврейская школа | Фото:
Отметим, в понедельник, 8 января протесты прошли по всему Тунису, после того как правительство приняло решение о повышении налогов. В бюджете, вступившем в силу 1 января, предусмотрен рост цен на топливо и введение новых налоговых мер, связанных с приобретением жилья.
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