Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Приговор напавшим на охранников больницы Ихилов 10.01 11:32   MIGnews.com

Приговор напавшим на охранников больницы Ихилов

Окружной суд Тель-Авива вынес приговор по делу шести обитателей Яффо, атаковавших охранников больницы Ихилов в октябре 2017 года.

Обвиняемые пошли на сделку с прокуратурой и признали себя виновными в нападении и получат тюремные сроки - от 17 до 25 месяцев заключения.

Модель Элия Кадош, которая затеяла драку и вызвала “подмогу” признала себя виновной в угрозах. Ее пошлют на психиатрическую экспертизу. Скорее всего, Кадош не приговорят к тюремному заключению.

Любовник Кадош, Давид Амояль, признал себя виновным в причинении телесных повреждений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:44
Минфин приговаривает новых репатриантов к нищете
15:11
В США из-за оползней погибли 13 человек
14:47
Мун Чжэ Ин: я готов встретится с Ким Чен Ыном
14:22
Молдова официально запретила российские СМИ
14:03
Тель-Авив: школьники вынудили третьеклассниц раздеться
13:56
Шеф ШАБАКа сливал информацию о прослушке и лгал на следствии
13:29
"Посол США молчал, когда убили араба с отрезанными ногами"
13:07
Либерман поручил изучить статус Хават-Гилада
12:44
Катрин Денев выступила против "ненависти к мужчинам"
12:02
Запись сына Биби в стрип-клубе продал частный детектив
11:44
В ходе беспорядков в Тунисе атакована еврейская школа
11:16
Поселенцы - Айзенкоту: почему нет блок-постов вокруг Шхема?
11:11
Аятолла Хаменеи: протесты устроили американцы и сионисты
10:06
В годовщину бойни в Hyper Cacher сожжен кошерный магазин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus