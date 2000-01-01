10.01 11:32 MIGnews.com
Приговор напавшим на охранников больницы Ихилов
Окружной суд Тель-Авива вынес приговор по делу шести обитателей Яффо, атаковавших охранников больницы Ихилов в октябре 2017 года.
Обвиняемые пошли на сделку с прокуратурой и признали себя виновными в нападении и получат тюремные сроки - от 17 до 25 месяцев заключения.
Модель Элия Кадош, которая затеяла драку и вызвала “подмогу” признала себя виновной в угрозах. Ее пошлют на психиатрическую экспертизу. Скорее всего, Кадош не приговорят к тюремному заключению.
Любовник Кадош, Давид Амояль, признал себя виновным в причинении телесных повреждений.
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